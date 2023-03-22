Бій Усик — Ф’юрі скасовано чи ні: що кажуть промоутери

Представники спортсменів зробили сенсаційні заяви

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик (20-0, 13 КО) та володар титулу WBC британець Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) не зуміли домовитися про проведення супербою 29 квітня за звання абсолютного чемпіона світу. Однак промоутери боксерів вважають, що не все втрачено.

Про це повідомляє talksport. Промоутер "Циганського короля" Френк Уоррен все ще сподівається, що сторони домовляться, а ось представник Усика Олександр Красюк назвав дивом, якщо це станеться.

"Ми збираємося поговорити, і якщо ми зможемо це зробити, ми повідомимо, що завершили угоду. Напевно, у нас є день, можливо, два дні. Я, як і раніше, вірю, що цей бій може відбутися, і я вірю, що з волею всіх зацікавлених сторін ми зможемо досягти успіху", — сказав Уоррен.

До речі, Уоррен зазначив, що сторони не домовилися про розподіл гонорару у реванші. Красюк додав, що Усик вже не може терпіти забаганки британця, а тому поновлення переговорів можна буде назвати дивом.

"Усик більше не може цього терпіти, більше не хоче йти на компроміс. Він погодився на 30% гонорару і хотів, щоб бій відбувся. На наш погляд, цей бій не відбудеться 29 квітня. Можливо, станеться якесь диво", – сказав Красюк.

Нагадаємо, ймовірним суперником Олександра стане британець Даніель Дюбуа, який є офіційним претендентом на титул WBA.

Раніше Усик виступив проти допуску росіян до міжнародних змагань.