"путін все правильно зробив": Повєткін цинічно виправдав війну в Україні

Російський боксер вважає, що глава кремля, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну, запобіг війні в росії

Колишній регулярний чемпіон світу WBA у важкій вазі Олександр Повєткін розповів про своє ставлення до чемпіона WBA, IBF, WBO Олександра Усика, який активно виступає проти росії на медійному полі.

Відповідний коментар Повєткіна доступний на "СЕ". Російський боксер розповів, що востаннє спілкувався з Усиком на початку великої війни. На думку росіянина, "Усика притиснули", а тому він нібито не може говорити те, що хоче. Також Повєткін підтримав президент рф володимира путіна, цинічно заявивши, що глава кремля зробив усе, щоб на території росії не було війни.

"Як я відреагував на слова Усика? Не дуже позитивно. Я його знаю взагалі з іншого боку. Думаю, у нього вибору не було ніякого, або притиснули так, що він не міг інше сказати. Чесно, не знаю. Нічого поганого про нього сказати не можу, а те, що він сказав, — не можна так говорити… Все, у нас немає жодного спілкування.

Володимир Володимирович [путін] все правильно зробив. Якби він цього не зробив, то на нашій території була б війна. Хіба це нам потрібно? От і все. Людина все правильно зробила”, — заявив Повєткін.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вкрали з будинку Усика в Київській області бойлер.

Нагадаємо, бій Олександра Усика з Тайсоном Ф’юрі було скасовано.