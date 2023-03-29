"путин все правильно сделал": Поветкин цинично оправдал войну в Украине

Российский боксер считает, что глава кремля, начав полномасштабное вторжение в Украину, предотвратил войну в россии

Бывший регулярный чемпион мира WBA в тяжелом весе Александр Поветкин рассказал о своем отношении к чемпиону WBA, IBF, WBO Александру Усику, который активно выступает против россии на медийном поле.

Соответствующий комментарий Поветкина доступен на "СЭ". Российский боксер рассказал, что в последний раз общался с Усиком в начале большой войны. По мнению россиянина, "Усика прижали", а потому он якобы не может говорить то, что хочет. Также Поветкин поддержал президент рф владимира путина, цинично заявив, что глава кремля сделал все, чтобы на территории рф не было войны.

"Как я отреагировал на слова Усика? Не очень позитивно. Я его знаю вообще с другой стороны. Думаю, у него выбора не было никакого, либо — прижали так, что он не мог другое сказать. Честно, не знаю. Ничего плохого о нем сказать не могу, а то, что он сказал — нельзя так говорить. Все, у нас нет никакого общения. Пообщались.

Владимир Владимирович [путин] все правильно сделал. Если бы он этого не сделал, то на нашей территории была бы война. Это разве нам нужно? Вот и все. Человек все правильно сделал", — заявил Поветкин.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты украли из дома Усика в Киевской области бойлер.

Напомним, бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри был отменен.