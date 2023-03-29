Ломаченко — Хейні: названо офіційну дату та місце бою за титул абсолютного чемпіона світу

Поєдинок відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі

Супербій між абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі американцем Девіном Хейні (29-0, 15 КО) та колишнім чемпіоном світу українцем Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) офіційно анонсовано. Напередодні український боксер знову оскандалився через пост у соцмережах.

Про це повідомила промоутерська компанія Top Rank Boxing на своїй сторінці у Twitter. Промоутери назвали цей бій "Королівським гамбітом", а на офіційному постері бою боксери зображені на шахівниці.

Квитки на супербій надійдуть у продаж з 31 березня.

Поєдинок відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena. До речі, Top Rank відразу показав і офіційний проморолик бою Хейні — Ломаченко. Цікаво, що шахова фігура українця білого кольору, а король відзначений кольорами України. У американця усі фігури золоті.

Хейні у своєму останньому поєдинку вдруге переміг Джорджа Камбососа (20-2, 10 КО).

Ломаченко в останньому бою насилу здолав Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО).

Василь зараз перебуває у США, де веде підготовку до поєдинку. Напередодні український боксер побував на шоу UFC, де обійнявся з улюбленцем рамзана кадирова. До речі, британський суперваговик Дерек Чісора не вірить в українця в бою з Хейні.