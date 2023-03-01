Ломаченко програє: названо дуже грізну зброю суперника українця

Чісора пояснив, чому Хейні сильніший за українця

На травень заплановано боксерський суперпоєдинок. Абсолютний чемпіон легкої ваги американець Девін Хейні (29-0, 15 КО) має зустрітися з колишнім чемпіоном у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (17-2, 11 КО).

Легендарний британський суперважкоатлет Дерек Чісора висловився про майбутній бій і вважає в ньому фаворитом чинного чемпіона світу, пише Vringe.

"Як Хейні побив попереднього суперника Джорджа Камбососа? Так він його просто перехитрив. Девін не намагається завоювати натовп, влаштовуючи махачі. Він переграє суперників. І починається все це від джеба. І так щоразу. Будь-яка спроба суперника зблизитися закінчується для суперника. І знаєте що? Це працює. Спрацює і в поєдинку з Ломаченком", — заявив Чісора.

Нагадаємо, Хейні та Ломаченко на словах домовилися про проведення очного протистояння після того, як Василь переміг Джемейна Ортіса. Loma назвав свого майбутнього суперника суперважковаговиком, через значні габарити Девіна.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко потрапив у скандал через УПЦ МП. За боксера навіть взялися українські спецслужби.