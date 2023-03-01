Ломаченко проиграет: названо очень грозное оружие соперника украинца

Чисора объяснил, почему Хэйни сильнее украинца

На май запланирован боксерский суперпоединок. Абсолютный чемпион легкого веса американец Девин Хэйни (29-0, 15 КО) должен встретиться с бывшим чемпионом в трех весовых категориях Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).

Легендарный британский супертяжеловес Дерек Чисора высказался о предстоящем бое и считает в нем фаворитом действующего чемпиона мира, пишет Vringe.

"Как Хэйни побил предыдущего соперника Джорджа Камбососа? Да, он его попросту перехитрил. Девин не пытается завоевать толпу, устраивая махачи. Он переигрывает соперников. И начинается все это от джеба. И так каждый раз. Любая попытка соперника сблизиться заканчивается для соперника пропущенным джебом. И знаете что? Это работает. Сработает и в поединке с Ломаченко", — заявил Чисора.

Напомним, Хэйни и Ломаченко на словах договорились о проведении очного противостояния после того, как Василий победил Джемейна Ортиса. Loma назвал своего будущего соперника супертяжем, из-за внушительных габаритов Девина.

Ранее сообщалось, что Ломаченко угодил в скандал из-за УПЦ МП. За боксера даже взялись украинские спецслужбы.