Ломаченко - Хейни: названа официальная дата и место боя за титул абсолютного чемпиона мира

Поединок состоится 20 мая в Лас-Вегасе

Супербой между абсолютным чемпионом мира в легком весе американцем Девином Хейни (29-0, 15 КО) и бывшим чемпионом мира украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) официально анонсирован. Накануне украинский боксер вновь оскандалился из-за поста в соцсетях.

Об этом сообщила промоутерская компания Top Rank Boxing на своей странице в Twitter. Промоутеры назвали данный бой "Королевским гамбитом", а на официальном постере боя боксеры изображены на шахматной доске.

Билеты на супербой поступят в продажу с 31 марта.

Поединок состоится 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena. К слову, Top Rank тут же показал и официальный проморолик боя Хейни — Ломаченко. Примечательно, что шахматная фигура украинца белого цвета, а король отмечен цветами Украины. У американца все фигуры золотые.

Хейни в своем последнем поединке во второй раз победил Джорджа Камбососа (20-2, 10 КО).

Ломаченко в последнем бою с трудом одолел Джемейна Ортиса (16-1-1, 8 КО).

Василий сейчас находится в США, где ведет подготовку к поединку. Накануне украинский боксер побывал на шоу UFC, где обнялся с любимцем рамзана кадырова. К слову, британский супертяжеловес Дерек Чисора не верит в украинца в бою с Хейни.