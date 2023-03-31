Хейни публично унизил Ломаченко после объявления боя (видео)

Американский боксер проигнорировал украинца

Американский абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (29–0, 15 KO) и экс-чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко (17–2, 11 KO) провели дуэль взглядов и пресс-конференцию после официального объявления о бое.

Перед начало мероприятия Хейни отказался пожать руку Ломаченко. Об этом сообщает FightHype.com на своем YouTube-канале.

Примечательно, что американец поздоровался с промоутером Бобом Арумом, но полностью проигнорировал Василия. Чемпионский бой Ломаченко — Хейни состоится 20 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу бокса организовано промоутерской компанией Top Rank, которую возглавляет Арум.

После пресс-конференции боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Любезностями бойцы не обменивались.

Напомним, накануне официального объявления боя Василий угодил сразу в несколько скандалов. Украинский боксер продолжается публиковать видео в поддержку УПЦ (МП), критикующие действующую власть. Кроме того, Ломаченко умудрился оскандалиться на шоу UFC в Лас-Вегасе.