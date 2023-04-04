"Украиноговоряшки" и "Галушка, спасшая Киев": высказывания сторонников УПЦ под Лаврой рассмешили сеть (видео)

Истории об "украиноговоряшках" и галушках удивили Интернет

Сторонники УПЦ на митингах под Киево-Печерской лаврой отличаются одиозным поведением. На прошлой неделе они даже повредили съемочную технику для журналистов, а духовенство угрожало корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову.

Сейчас в сети приобретает популярность видео, где зафиксировали экстравагантные высказывания поклонниц УПЦ МП по украинскому языку и пророчество о затоплении Киева. В частности, в TikTok-канале "Павел говорит". Одна из женщин рассказывает: "Мы же не виноваты, что Советский Союз распался и вышли "русскоговорящие" и "украиноговоряшки". Журналист, который общается с женщинами, уточняет: "То есть украиноязычные люди появились только после распада Советского Союза?". Женщина ответила" : "Да ну нет" "Мы не виноваты".

Другая женщина рассказывает, что в 85 году прорвало дамбу. Ее несколько недель засыпали и потом догадались засыпать мукой. "Дамба стоит на муке. Там ГАЛУШКА, понимаете!?". Женщина отмечает, что это не сенсация и советует зайти и посмотреть в Интернете: "Галушка спасла Киев".

В следующем фрагменте женщина, которая рассказывала об "украиноговоряшках" поддерживает свою коллегу по истории о дамбе и стыдит журналиста в том, что он не верит в историю об галушке: "Вы, наверное, не божий человек. Вы даже в Бога не верите, если так говорите. По пророчествам, если последний монах уйдет из Лавры, то по Крещатику будут плавать корабли. Это дамбу может сорвать". В комментариях люди активно придумывают шутки по поводу "украиноговоряшек" и "Галушки, спасшей Киев".

Напомним, что на этих митингах была замечена 11-летняя девочка, которая очень громко и агрессивно кричала лозунги в поддержку УПЦ (МП). Люди удивлены, что ребенок в таком возрасте пользуется такими формулировками.

Между тем, в Хмельницком продолжается скандал, когда в храме УПЦ (МП) избили военного ВСУ. Городской совет в ответ на это забрал у церкви право на пользование землями города.