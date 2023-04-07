Джакузи и гараж на пульте: УПЦ МП продает свою резиденцию на Прикарпатье - сколько просят

В сети были опубликованы фотографии дома

Представители Украинской православной церкви московского патриархата, вокруг которой вот уже какой месяц не утихают скандалы, продают свою резиденцию в Ивано-Франковской области.

Информация об этом была опубликована сегодня, 7 апреля, в Telegram-канале канале "Андриюк ONLINE", который ведет журналист и общественный активист Константин Андриюк. Издание Ратуша в свою очередь отмечает, что речь идет о епархиальном управлении УПЦ.

Объявление о продаже дома было выставлено на одном из соответствующих сайтов. В нем указано, что резиденцию в селе Криховцы священнослужители готовы продать за 105 тысяч долларов.

Также в описании отмечается, что в доме есть два этажа, пять комнат, кухня, два санузла с джакузи и гараж на пульте, терраса на втором этаже, два балкона и спутниковая антенна. В конце автор объявления уверяет, что это хорошее и комфортное место для жизни.

В сети уже успели отреагировать на информацию о продаже резиденции, отметив, что всё это происходит после того, как у УПЦ МП начались проблемы.

Напомним, ранее "Телеграф" собрал факты из жизни митрополита Павла Лебедя, который более известен как "Паша Мерседес". Как оказалось, священнослужитель является любитель дорогих брендовых вещей, а также может позволить себе проклинать людей.

Также журналисты "Телеграфа" выяснили, что "Паша Мерседес" имеет шикарное поместье в Печерском районе столицы. С одной из сторон участок владыки окружает столичный Ботанический сад. А соседом митрополита является нардеп из фракции "Слуга народа" Павел Халимон.