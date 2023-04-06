УПЦ МП во Львове больше нет: Садовой заявил, что в родном доме теперь порядок

Мэр города сообщил приятную новость относительно УПЦ МП

В преддверии Пасхи во Львове всего за последние несколько дней завершили историю московского патриархата, полностью избавившись от него. В том числе, город избавили от скандального самостроя УПЦ МП, снеся незаконное сооружение.

Об этом сегодня, 6 апреля, в своем Telegram-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, в Сиховском районе города была демонтирована самовольно построенная церковь. Ранее было принято первое решение о передаче земельного участка Православной церкви Украины. Она будет принадлежать общине.

Фотографии сноса самостроя опубликовал заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач.

В то же время помещение на Пекарской официально перешло в пользование Первого медобъединения. В дальнейшем там будут развивать реабилитацию для украинских воинов. Монастырь ПЦУ, который там находится, продолжит свое служение.

Садовой отметил, что храм на улице Бобанича с сегодняшнего дня будет использовать религиозное общество Православной церкви Украины.

Также владелица помещения на улице Антоновича разорвала соглашение с московским патриархатом. Этот приход прекратил богослужение.

"Благодарю всех, кто присоединился, и очень достойно, без провокаций, за эти два дня завершили историю московского патриархата в нашем городе. За уважение закона, сдержанность и толерантность. Перед Пасхой в родном доме должен быть порядок", — подчеркнул мэр города.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 апреля Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП. Священнослужитель восхвалял московских священников, помогающих агрессору.