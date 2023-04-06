УПЦ МП у Львові більше немає: Садовий заявив, що у рідній хаті тепер порядок

Мер міста повідомив приємну новину щодо УПЦ МП

Напередодні Великодня у Львові всього за кілька днів завершили історію московського патріархату, повністю позбувшись його. У тому числі місто позбавили скандального самобуду УПЦ МП, знісши незаконну споруду.

Про це сьогодні, 6 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, у Сихівському районі міста було демонтовано самовільно збудовану церкву. Раніше було ухвалено перше рішення про передачу земельної ділянки Православній церкві України. Вона належатиме громаді.

Фотографії зносу самобуду опублікував заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Водночас приміщення на Пекарській офіційно перейшло у користування Першого медоб’єднання. Надалі там розвиватимуть реабілітацію для українських воїнів. Монастир ПЦУ, що там знаходиться, продовжить своє служіння.

Садовий зазначив, що храм на вулиці Бобаніча відсьогодні використовуватиме релігійне товариство Православної церкви України.

Також власниця приміщення на вулиці Антоновича розірвала угоду із московським патріархатом. Ця парафія припинила богослужіння.

"Дякую усім, хто долучився, і дуже гідно, без провокацій, за ці два дні завершили історію московського патріархату в нашому місті. За повагу до закону, стриманість та толерантність. Перед Великоднем в рідній хаті має бути порядок", — наголосив мер міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 квітня Служба безпеки України повідомила про нову підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП. Священнослужитель вихваляв московських священників, які допомагають агресору.