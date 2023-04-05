Головний храм УПЦ у Львові перейшов до ПЦУ: там вперше пролунала молитва українською (відео)

У храмі вперше пролунала молитва українською мовою

В Україні релігійні громади продовжують переходити із УПЦ Московського патріархату до ПЦУ. Слідом за парафіянами у Хмельницькому, де був скандал із побиттям військового, підпорядковану рф церкву покинув грам у Львові.

Зранку громада головного храму Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала перехід до Православної церкви України, повідомляє у Facebook голова Львівської ОВА Максим Козицький. Йдеться про Свято-Георгієвський кафедральний собор.

"Церква на вулиці Тараса Бобанича у Львові. Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого Московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ", – пише Козицький.

Голосування за вихід церкви з лона УПЦ не обійшлося без значних сутичок і суперечок, як повідомляють у соцмережах. Однак уже після того, як відбулося голосування, декан Львівської єпархії ПЦУ Олег Древняк провів тут перше богослужіння українською мовою.

Нагадаємо, що церква Московського патріархату покарала священнослужіння архімандрита Авраамія (Лотиша), який вирішив перейти під крило ПЦУ та був призначений в.о. намісника Києво-Печерської лаври у її складі.