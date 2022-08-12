Забули про криваві злочини? Один з храмів під Бучею відмовився перейти до ПЦУ

Криваві злочини росії, на жаль, не всіх підштовхнули до рішучих кроків

Поки в інших населених пунктах масово відмовляються від усього російського, одна з громад Київської області, котра належить до УПЦ (або, як часто кажуть, "Московський патріархат" – українська церква, канонічно залежна від Російської православної церкви), відмовилася переходити до Православної церкви України (ПЦУ). Відповідне рішення представники Петропавлівського храму, розташованого у горезвісному Бучанському районі, котрий з перших днів війни потерпав від російської агресії, підтримали на зборах.

Такою неприємною новиною на своїй сторінці у соцмережі у п'ятницю, 12 серпня, поділився священник ПЦУ Олександр Дедюхін. За його словами, відмова щодо переходу храму до Православної церкви України підтвердили під час зборів.

"Із поганих новин. Громада Петропавлівського храму в Бучі відмовилася переходити в ПЦУ, і підтвердила це на зборах. Нагадаю, у Бучанському районі рашистами вбито 1137 українців", — написав він.

Варто нагадати, що після повномасштабного російського вторгнення, яке триває в Україні вже 170 день поспіль, Православна церква України закликала всі громади, які належать до УПЦ перейти до них. Вірні громадяни різних християнських конфесій намагаються дистанціюватися від російського православ’я та патріарха Кирила, який з перших днів нападу кривавої росії виступає у підтримку дій володимира путіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у ПЦУ та УПЦ підписали документ, яким спільно засудили москву за її дії проти України.