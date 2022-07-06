У ПЦУ та УПЦ підписали несподіваний документ, де разом засудили москву

Підписано та опубліковано Декларацію порозуміння

У середу, 5 липня, відбулася перша неформальна зустріч священиків Православної Церкви України та Української Православної Церкви (її часто називають "Московським патріархатом" — Ред.).

За підсумками заходу представники духовенства УПЦ та ПЦУ, які зібралися у стінах Святої Софії для діалогу щодо перспектив єдності українського Православ’я, підписали та опублікували Декларацію порозуміння. Про це повідомляє ethos.org.ua.

Проведенню цієї зустрічі сприяло Міністерство культури та інформаційної політики, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті та Національний заповідник "Софія Київська". У Декларації духовенство засудило війну, яку розв’язала путінська росія проти суверенного народу України.

УПЦ та ПЦУ зазначили, що у міжконфесійних відносинах у сучасності вони бачать єдність поглядів:

у засудженні деструктивної позиції Московської патріархії, яка, нехтуючи Заповідями Божими, перетворилася на "прислугу" путінського режиму та благословляє російських агресорів на кровопролиття;

у розумінні необхідності єднання для захисту України;

у розумінні необхідності єдності українського Православ’я, що стоїть перед зовнішніми та внутрішніми викликами сьогодення

Як відомо, УПЦ (слід за РПЦ — Російською православною церквою) негативно сприйняла отримання ПЦУ томосу про автокефалію від Константинополя і формально не визнає канонічності Православної церкви України.

Раніше повідомлялося, що у травні священники УПЦ на Соборі ухвалили рішення про повну самостійність та незалежність від РПЦ. У росії звинуватили у цьому рішенні Держдеп США. У "Московському патріархаті" просто розчарувалися в Москві та Кирилу.