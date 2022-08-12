Забыли о кровавых преступлениях? Один из храмов под Бучей отказался перейти в ПЦУ

Кровавые преступления россии, к сожалению, не всех подтолкнули к решительным шагам

Пока в других населенных пунктах массово отказываются от всего российского, одна из общин Киевской области, принадлежащая УПЦ (или, как часто говорят, "Московский патриархат" — украинская церковь, канонически зависимая от Русской православной церкви) отказалась переходить в Православную церковь Украины (ПЦУ). Соответствующее решение представители Петропавловского храма, расположенного в пресловутом Бучанском районе, с первых дней войны подвергшихся российской агрессии, поддержали на собрании.

Такой неприятной новостью на своей странице в соцсети в пятницу, 12 августа, поделился священник ПЦУ Александр Дедюхин. По его словам, отказ о переходе храма в Православную церковь Украины подтвердили во время собрания.

"Из плохих новостей. Община Петропавловского храма в Буче отказалась переходить в ПЦУ, и подтвердила это на собрании. Напомню, в Бучанском районе рашистами убиты 1137 украинцев", — написал он.

Следует напомнить, что после полномасштабного российского вторжения, которое продолжается в Украине уже 170-й день подряд, Православная церковь Украины призвала все общины, принадлежащие к УПЦ МП перейти к ним. Верные граждане разных христианских конфессий пытаются дистанцироваться от русского православия и патриарха Кирилла, который с первых дней нападения кровавой россии выступает в поддержку действий владимира путина.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в ПЦУ и УПЦ подписали документ, которым совместно осудили москву за ее действия против Украины.