СБУ повідомила про нову підозру члену верхівки УПЦ МП: що він встиг наробити

Митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору

Служба безпеки України слідом за "Пашою Мерседесом" повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для священнослужителя.

Правоохоронці зібрали докази провини керівника єпархії, який заперечував збройну агресію росії проти України, а також виправдовував дії окупантів. Про це сьогодні, 5 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Було встановлено, що у 2020 році він наказав створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ. Під час його розробки використовувалося російське програмне забезпечення, яке дозволяє ретранслювати деструктивний контент із прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них були "patriarchia.ru" та "pravoslavie.ru", які пропагандисти РПЦ виправдовують повномасштабну війну в Україні.

"Крім того, на "новому" сайті митрополит вихваляв московських священників, які допомагають агресору, а також закликав до "об’єднання" релігійних громад у війні проти України", — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили митрополита про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдання збройної агресії рф проти України).

Зазначимо, що, очевидно, йдеться про митрополита Черкаського та Канівського УПЦ МП Феодосія (Дениса Снєгірьова). На його офіційному сайті повідомляється, що архієпископом Черкаським та Канівським він був призначений рішенням Священного Синоду 17 серпня 2020 року.

Варто додати, що раніше, 20 лютого 2023 року, СБУ повідомила керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП про підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Під час обшуків у нього знайшли комп'ютерну техніку та мобільні телефони, а також друковані матеріали, що підтверджують злочинні дії.

5 квітня у Лебединський монастир Феодосій зробив заяву про те, що "ті, хто не відчув духовної різниці після переходу в розкол, і до переходу не знаходилися в церкві", говорячи про ПЦУ та проросійську УПЦ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ взялася до митрополита Павла Лебедя, більш відомого як "Паша Мерседес". Йому повідомили про підозру та відправили під домашній арешт на 60 діб. Його звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі та підтримці збройної агресії росії проти України.