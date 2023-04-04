Скандал зі побиттям військового у Хмельницькому: священик УПЦ МП міг втекти з України (відео)

Ймовірно, священик московського патріархату міг втекти з України

Священик, який побив українського військового у соборі на Хмельниччині, міг втекти з України. Повістку до слідчого було вручено його батькам, які проживають у Хмельницькому.

Про це в ефірі телемарафону розповів депутат Хмельницької міської ради Олександр Василишин. За його словами, на території Хмельницького священника УПЦ МП точно немає, і, ймовірно, може не бути навіть у межах України.

Депутат розповів, що 3 квітня Нацполіція регіону оголосила про підозру місцевого священика, який у Свято-Покровському кафедральному соборі побив воїна 19-ї стрілецької бригади.

"Сьогодні стало відомо, що він (священик — ред.) уже втік з України. Принаймні з міста Хмельницький. Повістку до слідчого вручили його батькам. Оголошуватимуть його у розшук", — сказав Василишин.

Він також нагадав, що воїн запитав у священиків УПЦ МП, як ті можуть бути проти України, прославляти та благословляти російську армію та зневажати українських воїнів. Замість відповіді ті накинулися на українського військового та побили його руками та ногами, після чого повалили на землю та продовжили знущатися на очах у парафіян. Поліцейські, які прибули на місце, чомусь стали на захист священиків, а потерпілого воїна затримали за статтею "дрібне хуліганство".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мешканці Хмельницького вигнали проросійських попів із храму, де побили українського воїна. Ті були змушені тікати через чорний вхід.