"Обличчя російського православ'я": чоловік в рясі з іконою побив ногами жінку (відео)

Бабуся виявилася гуманнішою, — говорять очевидці

Російські священники часто потрапляють у скандали у зв’язку зі своєю жорстокістю та кровожерливістю. Як от священник РПЦ, який закликає вбивати українців. Так, у росії розгорівся скандал зі "священником-жебраком".

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, чоловік із бородою та іконою стояв біля свого "насидженого місця" в районі станції метро Марксистська у москві. Біля нього торгувала квітами пенсіонерка.

В один день бабуся вирішила дещо змінити місце та стати біля "священника", що збирав милостиню. Останньому не сподобалося, що конкурентка так наблизилася до його точки, тому він з іконою в руках ударив бабусю ногою.

Як відзначають у повідомленні, жінка виявилася гуманнішою – швидку та поліцію вона викликати відмовилася. Відеоролик поширюють мережею. До прикладу, ним поділилися на сторінці російського ув’язненого опозиціонера Андрія Пивоварова.

"У Москві чоловік у рясі і з іконою штовхнув літню жінку. Священикові не сподобалося, що жінка продавала квіти у тому місці, де він просив милостиню. Духовні скріпи та традиційні цінності в одному кадрі", — йдеться у повідомленні.

Під різними дописами у коментарях відзначають, що православна церква забороняє священнослужителям збирати милостиню. Швидше за все це просто одягнений у рясу жебрак. Однак люди зазначають, що ситуація підходить під визначення: "обличчя російського православ’я".

Нагадаємо, що в Україні священник УПЦ МП не дав відспівати загиблого Героя у храмі. Процесія змушена була провести службу на подвір'ї перед зачиненими дверима.

Тим часом Московський патріархат продовжує вивозити свої речі з Києво-Печерської лаври. Сьогодні кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побачив, як звідти виносять сміття.