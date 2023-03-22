Російський священник вчить убивати українців: "Без молитви пакет "градів" не заряджай" (відео)

Заява церковника викликала обурення у мережі

Священники РПЦ від початку вторгнення росії в Україну активно підтримували політику кремля і неодноразово відзначалися цинічними заявами щодо звірств, які творять окупанти. Чергову заяву про те, як треба вбивати українців, зробив священник і телеведучий Андрій Ткачов.

Представник російської церкви розповів про "покаяння" і нагадав, що полководець Олександр Суворов заповів "без молитви шашку не оголювати і рушниці не заряджати".

"Без молитви пакет "градів" не заряджай. Кожну "сигару" засовуєш і (кажеш) "Господи, помилуй", "Господи, помилуй", "Господи, помилуй", — розповів Ткачов.

Крім того, він на своєму прикладі показав, що перед запуском цих ракет варто перехреститися.

Користувачі мережі стримувати свої емоції не стали, а деякі нагадали, що цей піп раніше працював в Україні та читав проросійські проповіді у Києві, а також закликав бити жінок.

Як повідомлялося раніше, російських окупантів, які звершували в Бучі "благословили" на вбивство українців ієрархи РПЦ. При цьому ідеологами війни є багато російських церковників, а не тільки патріарх Кирил.