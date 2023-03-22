Российский священник учит убивать укранцев: "Без молитвы пакет "градов" не заряжай" (видео)

Заявление церковника вызвало возмущение в сети

Священники РПЦ с самого начала вторжения россии в Украину активно поддерживали политику кремля и неоднократно отмечались циничными заявлениями относительно зверств, которые творят оккупанты. Очередное заявление о том, как надо убивать украинцев сделал священник и телеведущий Андрей Ткачев.

Представитель российской церкви рассказал о "покаянии" и напомнил, что полководец Александр Суворов завещал "без молитвы шашку не обнажать и ружья не заряжать".

"Без молитвы пакет "градов" не заряжай. Каждую "сигару" засовываешь и (говоришь) "Господи, помилуй", "Господи, помилуй", "Господи, помилуй", — рассказал Ткачев.

Кроме того, он на своем примере показал, что перед запуском этих самых ракет стоит перекреститься.

Пользователи сети сдерживать свои эмоции не стали, а некоторые напомнили, что этот поп ранее работал в Украине и читал пророссийские проповеди в Киеве, а также призывал бить женщин.

Как сообщалось ранее, российских оккупантов, которые совершали зверства в Буче "благословили" на убийство украинцев иерархи РПЦ. При том, идеологами войны являются много российских церковников, а не только патриарх Кирилл.