"Лицо русского православия": мужчина в рясе с иконой избил ногами женщину (видео)

Бабушка оказалась гуманнее, — говорят очевидцы

Российские священники часто попадают в скандалы в связи со своей жестокостью и кровожадностью. Как вот священник РПЦ, призывающий убивать украинцев. Недавно в россии разгорелся скандал со "священником-попрошайкой".

Как сообщают местные Telegram-каналы, мужчина с бородой и иконой стоял у своего "насиженного места" в районе станции метро Марксистская в москве. Возле него торговала цветами пенсионерка.

В один день бабушка решила несколько изменить место и стать возле "священника", собиравшего милостыню. Последнему не понравилось, что конкурентка так приблизилась к его точке, поэтому он с иконой в руках ударил бабушку ногой.

Как отмечают в сообщении, женщина оказалась более гуманной – скорую и полицию она вызвать отказалась. Видеоролик распространяют по сети. К примеру, им поделились на странице российского заключённого оппозиционера Андрея Пивоварова.

"В москве мужчина в рясе и с иконой толкнул пожилую женщину. Священнику не понравилось, что женщина продавала цветы в том месте, где он просил подаяния. Духовные скрепы и традиционные ценности в одном кадре", — говорится в сообщении.

Под разными сообщениями в комментариях отмечают, что православная церковь запрещает священнослужителям собирать милостыню. Скорее всего, это просто одетый в рясу попрошайка. Однако люди отмечают, что ситуация подходит под определение: "лицо русского православия".

Напомним, что в Украине священник УПЦ МП не дал отпеть погибшему Герою в храме. Процессия вынуждена была провести службу во дворе перед закрытой дверью.

Между тем, Московский патриархат продолжает вывозить свои вещи из Киево-Печерской лавры. Сегодня корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов увидел, как оттуда выносят мусор.