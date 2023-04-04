Скандал с избиением военного в Хмельницком: священник УПЦ МП мог сбежать из Украины (видео)

Вероятно, священник московского патриархата мог сбежать из Украины

Священник, который избил украинского военного в соборе в Хмельницкой области, мог сбежать из Украины. Повестка к следователю была вручена его родителям, которые проживают в Хмельницком.

Об этом в эфире телемарафона рассказал депутат Хмельницкого городского совета Александр Василишин. По его словам, на территории Хмельницкого священника УПЦ МП точно нет, и вероятно, может не быть даже в пределах Украины.

Депутат рассказал, что 3 апреля Нацполиция региона объявила о подозрении местному священнику, который в Свято-Покровскм кафедральном соборе избил воина 19-й стрелковой бригады.

"Сегодня стало известно, что он (священник — ред.) уже сбежал из Украины. По крайне мере из города Хмельницкий. Повестку к следователю вручили его родителям. Будут объявлять его в розыск", — сказал Василишин.

Он также напомнил, что воин спросил у священников УПЦ МП, как те могут быть против Украины, прославлять и благословлять российскую армию и презирать украинских воинов. Вместо ответа те накинулись на украинского военного и избили его руками и ногами, после чего повалили на землю и продолжили издеваться на глазах у прихожан. Прибывшие на место полицейские почему-то встали на защиту священников, а потерпевшего воина задержали по статье "мелкое хулиганство".

Ранее "Телеграф" сообщал, что жители Хмельницкого выгнали пророссийских попов из храма, где избили украинского воина. Те были вынуждены бежать через черный вход.