СБУ сообщила о подозрении члену верхушки УПЦ МП: что он успел натворить

Митрополит восхвалял московских священников, помогающих агрессору

Служба безопасности Украины вслед за "Пашей Мерседесом" сообщила о подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для священнослужителя.

Правоохранители собрали доказательства вины руководителя епархии, который отрицал вооруженную агрессию рф против Украины, а также оправдывал действия оккупантов. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщили в пресс-службе СБУ.

Было установлено, что в 2020 году он распорядился создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ. В ходе его разработки использовалось российское программное обеспечение, которое позволяет ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов. В их числе были Среди них – "patriarchia.ru" и "pravoslavie.ru", которые пропагандисты РПЦ оправдывают полномасштабную войну в Украине.

"Кроме того, на "новом" сайте митрополит восхвалял московских священников, помогающих агрессору, а также призвал к "объединению" религиозных общин в войне против Украины", — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств правоохранители сообщили митрополиту о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание вооруженной агрессии рф против Украины).

Отметим, что речь, очевидно, идет о митрополите Черкасского и Каневского УПЦ МП Феодосии (Денисе Снегиреве). На его официальном сайте сообщается, что архиепископом Черкасским и Каневским он был назначен решением Священного Синода 17 августа 2020 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ взялась за митрополита Павла Лебедя, более известного как "Паша Мерседес". Ему сообщили о подозрении и отправили под домашний арест на 60 суток. Его обвиняют в разжигании религиозной розни и поддержке вооруженной агрессии рф против Украины.