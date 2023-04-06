Священник УПЦ МП из Днепра насиловал своих дочерей-подростков: подробности

Отцу девочек грозит от пяти до восьми лет лишения свободы

В Днепре задержали священника УПЦ МП, которого подозревают в том, что он совращал собственных дочерей-подростков. Происходило это на протяжении нескольких лет.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре. В ближайшее вреся священнику изберут меру пресечения.

Известно, что растлением дочек 13 и 15 лет представитель УПЦ МП занялся после смерти жены. Он регулярно осуществлял развратные действия в их отношении, когда оставался дома с ними наедине.

Спустя некоторое время сестры решились рассказать об этом старшему брату, который и заявил в полицию. Священник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в развращении несовершеннолетних (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Следователи провели необходимые следственные мероприятия, а также допросили детей в "зеленой комнате". В результате этого информация о совершении в отношении девочек развратных действий подтвердилась.

Прокурор направил в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. На сегодняшний день дети находятся под наблюдением врачей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Житомирской области священник из УПЦ МП ударил ребенка по голове. Дети стояли возле храма с сине-желтыми флагами. Одного священник ударил по затылку мальчика, когда тот стоял с флагом.