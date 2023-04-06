Священик УПЦ МП із Дніпра ґвалтував своїх дочок-підлітків: подробиці

Батькові дівчаток загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі

У Дніпрі затримали священика УПЦ МП, якого підозрюють у тому, що він спокушав власних дочок-підлітків. Відбувалося це протягом кількох років.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. Найближчим часом священикові оберуть запобіжний захід.

Відомо, що розбещенням доньок 13 та 15 років представник УПЦ МП зайнявся після смерті дружини. Він регулярно здійснював розпусні дії щодо них, коли залишався вдома з ними наодинці.

Через деякий час сестри вирішили розповісти про це старшому братові, який і заявив у поліцію. Священика затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у розбещенні неповнолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України).

Слідчі провели необхідні слідчі заходи, а також допитали дітей у "зеленій кімнаті". В результаті цього інформація про вчинення щодо дівчат розпусних дій підтвердилася.

Прокурор направив до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На сьогоднішній день діти перебувають під наглядом лікарів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Житомирщині священик з УПЦ МП ударив дитину по голові. Діти стояли біля храму із синьо-жовтими прапорами. Одного священик ударив по потилиці хлопчика, коли той стояв із прапором.