На Буковині до храму УПЦ не пускали труну із загиблим воїном: мати Героя просила зі сльозами (відео)

В УПЦ МП розповіли про свою позицію

Не встиг затихнути скандал із побиттям бійця ЗСУ в одному із храмів УПЦ у Хмельницькому, як сьогодні, 5 квітня, розгорівся новий. У мережі з’явилося відео, на якому нібито священики УПЦ на Буковині до церкви не дозволили внести труну загиблого для відспівування і не пустили людей, які прийшли попрощатися..

Як стало відомо, інцидент стався у Задубрівці Чернівецької області, де сьогодні відбувалося прощання із загиблим Героєм Іваном Назарієм. Але, як пишуть у мережі, до церкви не пускали труну загиблого для відспівування та людей, які прийшли попрощатися.

На відео можна побачити матір загиблого військового, яка зі сльозами на очах просила пустити труну до церкви.

Як пише видання "Українська правда", місцева громада ще чотири роки тому перейшла до ПЦУ. Громада має всі необхідні документи, але, як стверджується, УПЦ все одно не дозволяє їм проводити богослужіння у храмі архістратига Михаїла.

У свою чергу, в УПЦ заявили, що стали жертвою нападу якихось "радикалів". Як йдеться на сторінці храму у Facebook, представники ПЦУ нібито прямо у розпал похорону вирішили зайнятися присвоєнням майна.

"Перед храмом панотці ПЦУ зображають молитву. Заносять черво-ночорний прапор у вівтар. Тіло героя, воїна ЗСУ лежить перед храмом як непотріб, ПЦУ зайнята привласненням майна християн і матюками! Нажаль, солдати гинуть не за Волю України, а для того, щоби бути тараном для вибиття дверей політичних активістів ЗСУ. Покойся з миром, воїне Іване. Ти все зробив вірно. Ти не знав, що про тебе забудуть вже в момент похорону… такі люди, такий час!", — написали в УПЦ.

Згодом стало відомо, що представники УПЦ після тривалої суперечки розблокували церкву і людям вдалося туди зайти. Українського воїна відспівали священики Православної церкви України.

Раніше ми писали, що скандал із побиттям військового у Хмельницькому отримав продовження. Священик УПЦ МП міг втекти з України.

Також ми повідомляли, що головний храм УПЦ у Львові перейшов до ПЦУ — там уперше прозвучала молитва українською.