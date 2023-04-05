На Буковине в храм УПЦ не пускали гроб с погибшим воином: мать Героя просила со слезами (видео)

В УПЦ МП рассказали о своей позиции

Не успел затихнуть скандал с избиением бойца ВСУ в одном из храмов УПЦ, как сегодня, 5 апреля, разгорелся новый. В сети появилось видео, на котором якобы священники УПЦ на Буковине не пускали в храм для отпевания гроб с телом погибшего бойца.

Как стало известно, инцидент произошел в Задубровка Черновицкой области, где сегодня проходило прощание с погибшим Героем Иваном Назарием. Но, как пишут в сети, в церковь не пускали гроб погибшего для отпевания и людей, пришедших попрощаться.

На видео можно увидеть мать погибшего военного, которая со слезами на глазах просила пустить гроб в церковь.

Как пишет издание Украинская правда,местная община еще четыре года назад перешла в ПЦУ. Община имеет все необходимые документы, но, как утверждается, УПЦ все равно не позволяет им проводить богослужения в храме архистратига Михаила.

В свою очередь в УПЦ заявили, что стали жертвой нападения радикалов. Как говорится на странице храма в Facebook, представители ПЦУ якобы прямо в разгар похорон решили заняться присвоением имущества.

"Перед храмом отцы ПЦУ изображают молитву. Заносят красно-черный флаг в алтарь. Тело героя, воина ВСУ лежит перед храмом как хлам, ПЦУ занята присвоением имущества христиан и матом! К сожалению, солдаты гибнут не за Волю Украины, а для того, чтобы быть тараном для выбивания дверей политических активистов ВСУ. Покойся с Миром, воин Иван. Ты все сделал правильно. Ты не знал, что о тебе забудут уже в момент похорон… такие люди, такое время!", — написали в УПЦ.

Позже стало известно, что представители УПЦ после длительного спора разблокировали церковь и людям удалось туда зайти. Украинского воина отпели священники Православной церкви Украины.

Ранее мы писали, что скандал с избиением военного в Хмельницком получил продолжение. Священник УПЦ МП мог сбежать из Украины.

Также мы сообщали, что главный храм УПЦ во Львове перешел в ПЦУ — там впервые прозвучала молитва на украинском.