Джакузі та гараж на пульті: УПЦ МП продає свою резиденцію на Прикарпатті - скільки просять

У мережі були опубліковані фотографії дому

Представники Української православної церкви московського патріархату, навколо якої ось уже який місяць не вщухають скандали, продають свою резиденцію в Івано-Франківській області.

Інформація про це була опублікована сьогодні, 7 квітня, у Telegram-каналі каналу "Андріюк ONLINE", який веде журналіст та громадський активіст Костянтин Андріюк. Видання Ратуша своєю чергою зазначає, що йдеться про єпархіальне управління УПЦ.

Оголошення про продаж будинку було виставлено на одному із відповідних сайтів. У ньому зазначено, що резиденцію у селі Крихівці священнослужителі готові продати за 105 тисяч доларів.

Також в описі зазначається, що в будинку є два поверхи, п’ять кімнат, кухня, два санвузли з джакузі, гараж на пульті, тераса на другому поверсі, два балкони та супутникова антена. Наприкінці автор оголошення запевняє, що це гарне та комфортне місце для життя.

У мережі вже встигли відреагувати на інформацію про продаж резиденції, наголосивши, що все це відбувається після того, як в УПЦ МП почалися проблеми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зібрав факти з життя митрополита Павла Лебедя, який більш відомий як "Паша Мерседес". Як виявилося, священнослужитель є любителем дорогих брендових речей, а також може дозволити собі проклинати людей.

Також журналісти "Телеграфа" з’ясували, що "Паша Мерседес" має шикарний маєток у Печерському районі столиці. З однієї зі сторін ділянку владики оточує столичний Ботанічний сад. А сусідом митрополита є нардеп із фракції "Слуга народу" Павло Халимон.