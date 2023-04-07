УПЦ ФСБ? Онуфрія, настоятеля храму-МАФУ та інших спіймали на володінні паспортами рф

Церква публічно заперечує зв’язки з росією, але журналісти з’ясували пікантні деталі

Священники УПЦ МП, яка відмовляється покидати Києво-Печерську Лавру та палко заперечує свої зв’язки з РПЦ та патріархом кирилом, дуже часто мають російське громадянство. Панотці продовжують перебувати в Україні, і деякі з них є дуже відомими, наприклад, сам очільник церкви, митрополит Онуфрій.

Журналісти "УП" опублікували розслідування, у якому спіймали понад 20 священнослужителів на володінні паспортами рф. Репутаційно ситуація так собі, зважаючи на справи про колабораціонізм та держзраду.

Голова УПЦ МП Онуфрій

Уродженець Чернівецької області митрополит Онуфрій, виявляється, отримав паспорт рф 20 березня 2002 року у москві. У миру митрополита звати Орест Березовський, система "Роспаспорт" також видала священнослужителя на володінні закордонним паспортом рф. І він у нього не перший. У 1998 році священнику в москві вже видавали закордонний паспорт.

Журналісти припускають, що російське громадянство Онуфрій мав набагато раніше.

Митрополит Онуфрій (Орест Березовський) має як звичайний, так і закордонний паспорти рф

Намісник храму-кіоску біля Десятинної

Отець Гедеон, намісник десятинного монастиря у Києві (більше відомого як незаконно зведений кіоск біля руїн Десятинної у буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО) у миру має ім’я Юрій Харон. Як намісник монастиря він запам’ятався погрозами родовим прокляттям на адресу директорки музею.

Російський паспорт він отримав вже у 2019 році в москві. А у 2020 році отримав цілих 2 закордонних паспорти громадянина росії.

О. Гедеон, який їздить до російської Казані під час війни

В січні 2023 року у часи війни Гедеон проводив службу в російській Казані. У його молитві були слова на підтримку військ рф та російського нападу на Україну.

Його вже намагалися позбавити українського паспорта раніше, бо він буквально "громадянин світу" та має ще як мінімум громадянство США.

У 2019 році Гедеона затримали українські прикордонники в аеропорту "Бориспіль", паспорт вилучили через громадянство кількох країн та антиукраїнську пропаганду (мовляв, було рішення про позбавлення громадянства ще у 2018 р.). Але за пів року Окружний адміністративний суд повернув йому громадянство.

Гедеон також відомий тим, що у 2018-му він позивався до Верховного Суду щодо визнання незаконним звернення Верховної Ради щодо надання Україні Томосу.

Автор фрази: "Поїхав би до рф, але квартири та шмутки тримають"

Ще один панотець УПЦ МП зі списку журналістів — вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (в миру Віктор Бащук). Декілька днів тому він прославився своєю крилатою фразою, яку прикордонники знайшли в його месенджері до абонента з росії: "Поїхав би до рф, але квартири та шмутки тримають".

Листування архієпископа

Його зупинили на в'їзді до Києва прикордонники, серед десяти останніх контактів у месенджері троє були з підписом "Москва".

Прикордонники з’ясували, що паспорт громадянина України, який пред’явив "батюшка", недійсний, бо його теж позбавив громадянства Зеленський. Імені не називали, але журналісти з’ясували, що це — архієпископ Пантелеймон.

Позбавлений паспорта України Іонафан

Митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан

Митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан (в миру Анатолій Єлецьких), за даними УП, теж має підтверджене російське громадянство. Він — вже знаменитість, бо у жовтні минулого року за нього взялася СБУ.

При обшуках в Іонафана знайшли такі кремлівські агітки

Іонафан виправдовував агресію рф і працював в її інтересах, каже слідство, а також розпалював міжконфесійну ворожнечу. Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

У січні 2023 року Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства разом зі ще 12 священниками УПЦ МП. Також у суспільстві висловлювали ідею про обмін Іонафана на полонених українців.

Священник-колаборант з Ізюма

Про отця Єлисея на сайті УПЦ МП стримано вказується про звільнення на "почислення на спокій" восени минулого року. Після окупації в Ізюмі знайшли братську могилу, де з-поміж жертв найбільше жінок, а також маленькі діти.

Колишній митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисєй (Олег Іванов)

Митрополит же під час окупації Харківщини благословляв "очільника" окупаційної адміністрації Віталія Ганчева, а після контрнаступу ЗСУ втік до Бєлгорода. Там у грудні він і отримав російський паспорт. На сайті Валуйської єпархії РПЦ вказано, що митрополит був серед "почесних гостей" на відкритті виставки "Ангел Святого Білогір'я" у Бєлгороді.

Хто ще є у списку

Ось ще деякі з прізвищ священників УПЦ МП, які мають російське громадянство:

вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой);

(Сергій Аніцой); керівник Чернівецько-Буковинською єпархією митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко);

(Валентин Єгоренко); керівник Хустською єпархією митрополит Марк (Микола Петровцій);

(Микола Петровцій); керівник Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней (Іван Середній).

Митрополита Марка з цього списку теж позбавили громадянства Україні. Він вважається чи не найбільшим лобістом "руського міра" на заході України, раніше відмовлявся скликати Собор УПЦ МП для прийняття рішення про розрив адміністративної єдності з РПЦ.

Як повідомляв "Телеграф", 1 квітня "Пашу Мерседеса" відправили під цілодобовий домашній арешт. Митрополит перебуватиме під ним протягом 60 діб. Детальніше про те, хто такий Паша "Мерседес", читайте у цій статті.