Пограбували та розтрощили: новий намісник Лаври, який перейшов з УПЦ МП, повідомив про інцидент

Поліції поки деталі інциденту невідомі

Келію, де раніше проживав архімандрит Авраамій (Лотиш), звідки наприкінці березня виселили священнослужителів УПЦ МП, пограбували. Саме Авраамій тривалий час виконує обов’язки намісника Києво-Печерської лаври від Православної церкви України.

Про це у п'ятницю, 7 квітня, священнослужитель повідомив у коментарі для "Української правди", зазначивши, що грабіжники винесли з келії його комп’ютер та інші особисті речі.

Крім того, за словами архімандрита, намагаючись пробратися до приміщення, зловмисники виламали двері, а все, що винести не спромоглися — потрощили.

Тим часом у правоохоронних органах у відповідь на запит журналістів зазначили, що інформація про вказаний інцидент до них не надходила.

Варто нагадати, що архімандрит Авраамій, який був серед священнослужителів Києво-Печерського монастиря Церкви московського патріархату, 29 березня прийняв рішення перейти до помісної Православної церкви України. У той же день митрополит Епіфаній благословив його на очільництво у Лаврі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на свято Благовіщення ПЦУ вперше провела літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. На богослужіння прийшли навіть колишній український лідер Петро Порошенко з дружиною.