Ограбили и разгромили: новый наместник Лавры, перешедший из УПЦ МП, сообщил об инциденте

Полиции пока детали инцидента неизвестны

Келью, где раньше проживал архимандрит Авраамий (Лотыш), откуда в конце марта выселили священнослужителей УПЦ МП, ограбили. Именно Авраамий долгое время исполняет обязанности наместника Киево-Печерской лавры от Православной церкви Украины.

Об этом в пятницу, 7 апреля, священнослужитель сообщил в комментарии "Украинской правде", отметив, что грабители вынесли из кельи его компьютер и другие личные вещи.

Кроме того, по словам архимандрита, пытаясь пробраться в помещение, злоумышленники выломали дверь, а все, что вынести не смогли — разгромили.

Между тем, в правоохранительных органах в ответ на запрос журналистов отметили, что информация об указанном инциденте к ним не поступала.

Следует напомнить, что архимандрит Авраамий, который был среди священнослужителей Киево-Печерского монастыря Церкви московского патриархата, 29 марта принял решение перейти в поместную Православную церковь Украины. В тот же день митрополит Эпифаний благословил его во главу в Лавре.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на праздник Благовещения ВТО впервые провела литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. На богослужение пришли даже бывший украинский лидер Петр Порошенко с супругой.