ПЦУ провела литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры: среди прихожан заметили Порошенко (видео)

К литургии могли приобщиться все желающие

На один из самых больших православных праздников церковного календаря — Благовещение Пресвятой Богородицы, Православная церковь Украины впервые провела литургию в помещении Успенского собора Киево-Печерской Лавры, откуда в конце марта выселили священнослужителей УПЦ МП. На богослужении были замечены бывший президент Украины Петр Порошенко с супругой.

Как сообщает Telegram-канал Nexta, журналисты которого посетили литургию, церковное мероприятие началось ровно в 9-00 утра и длилось чуть более двух часов. Присоединиться к богослужению могли все желающие.

Присутствующие молятся о защитниках Вооруженных сил, о скорой победе Украины над оккупационным российским нашествием и о мирных жителях нашего государства.

Напомним, что 9 апреля, в праздник Вербного воскресенья, божественную литургию в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Киево-Печерской лавры завершит предстоятель Православной церкви Украины (ВЦУ) митрополит Епифаний. Всех желающих верующих призывают приобщиться к молитве за украинский народ.

Ранее Телеграф также сообщал, как в стенах Киево-Печерской лавры проходило богослужение в честь Рождества Христова при участии митрополита Епифания.