Предстоятель ПЦУ в Вербное воскресенье проведет божественную литургию в Киево-Печерской лавре: подробности

В ПЦУ приглашают украинских верующих к общей молитве в великой святыне украинского народа

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний совершит 9 апреля, в Вербное воскресенье, божественную литургию в Киево-Печерской лавре — в Трапезном храме святых Антония и Феодосия.

Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе ПЦУ. Там добавили, что начало богослужения в воскресенье, 9 апреля, в 9 часов утра.

"Блаженнейший владыка вознесет молитвы к Богу за защитников Родины, за победу Украины и за весь наш украинский народ, а также освященной водой окропит ветки вербы, которые верующие в этот день с радостью несут в храм Божий", — анонсировали в пресс-службе ПЦУ.

В связи с этим в Православной церкви Украины пригласили украинских верующих к общей молитве в великой святыне украинского народа – Киево-Печерской Лавре.

Также в пресс-службе попросили с пониманием отнестись к возможным ограничениям, которые будут действовать в связи с военным положением.

Богослужение будет транслироваться на страницах ПЦУ и Митрополита Эпифания в Facebook и на YouTube-канале ПЦУ.

Как сообщалось, это уже не первое богослужение митрополита Епифания в Киево-Печерской лавре. Так 7 января в стенах Успенского собора Киево-Печерской Лавры совершилась божественная литургия по случаю Рождества Христова. Впервые в истории украинской церкви возглавил службу митрополит Киевский Епифаний.