Предстоятель ПЦУ у Вербну неділю проведе божественну літургію у Києво-Печерській лаврі: подробиці

У ПЦУ запрошують українських вірних до спільної молитви у великій святині українського народу

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Єпіфаній звершить 9 квітня, у Вербну неділю, божественну літургію в Києво-Печерській лаврі — у Трапезному храмі святих Антонія та Феодосія.

Про це у четвер, 6 квітня, повідомили у пресслужбі ПЦУ. Там додали, що початок богослужіння у неділю, 9 квітня, о 9-й годині ранку.

"Блаженнійший владика піднесе молитви до Бога за захисників Батьківщини, за перемогу України та за весь наш український народ, а також освяченою водою окропить гілля верби, які віряни в цей день з радістю несуть до храму Божого", — анонсували у пресслужбі ПЦУ.

У зв’язку із цим у Православній церкві України запросили українських вірних до спільної молитви у великій святині українського народу – Києво-Печерській Лаврі.

Також у пресслужбі попросили з розумінням поставитися до можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним становищем.

Богослужіння транслюватиметься на сторінках ПЦУ та Митрополита Епіфанія у Facebook та на YouTube-каналі ПЦУ.

Як повідомлялося, це вже не перше богослужіння митрополита Єпіфанія у Києво-Печерській лаврі. Так 7 січня у стінах Успенського собору Києво-Печерської Лаври відбулася божественна літургія з нагоди Різдва Христового. Вперше в історії української церкви очолив службу митрополит Київський Єпіфаній.