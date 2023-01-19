Праздник Крещения: глава ПЦУ Епифаний проводит богослужение в Киево-Печерской лавре - онлайн

Литургия началась в 9:00

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в день Крещения Господнего, 19 января, проводит богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Верующие сегодня собрались на литургию в соборе на 9:00. После ее завершения Епифаний совершит чин великого освящения воды. Об этом сообщили на странице ПЦУ в Facebook.

"Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний после Божественной литургии совершит также и чин великого освящения воды. Присутствующие смогут почерпнуть освященную воду в святыне украинского народа – соборном храме Успенской лавры", – говорится в сообщении.

Онлайн-трансляцию богослужения ведет на своей странице в соцсети ПЦУ.

На странице Православной церкви Украины также отметили, что в знак обновления и очищения в праздник Богоявления Церковь совершает Чин великого освящения воды, призывая на водное естество благодать Святого Духа.

"Пусть воды украинского Иордана освятят каждый уголок нашей Родины, чтобы быстрее наша земля перестала видеть следы крови и страданий от войны. Слава Иисусу Христу!", — подчеркнули в ПЦУ.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказал о том, какие существуют запреты на Крещение Господне.