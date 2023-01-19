С Крещением Господним! Красочные открытки с пожеланиями добра и мира

В этот светлый день отправьте своим родным душевное поздравление

Православные по юлианскому календарю в четверг 19 января 2023 года чтут великий праздник в честь Крещения Господнего. Считается, что именно в этот день в водах Иордана окрестили Иисуса Христа. Второе название этого праздника — Богоявление. Как говорится в библейских писаниях, в момент крещения на землю явился Бог Отец. В день Крещения в храмах проходят праздничные службы, где святят воду. Крещенскую воду сохраняют около года, считая, что она не теряет своих целебных свойств все это время. Верующие используют святую воду при лечении недугов и омовения жилища.

"Телеграф" поздравляет своих читателей со светлым праздником Крещения Христова! Публикуем подборку красивых открыток на Крещение 19 января. Выбирайте картинку, которая понравилась, скачивайте на свой гаджет и отправляйте близким и любимым людям в любом мессенджере. Пожелайте адресату крепкого здоровья, душевного равновесия, мира в Украине и божьей опеки.

Красивые открытки на Крещение Господне

Поздравление на Крещение 19 января в стихах (картинки)

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в 9:00 19 января в Киеве состоится первая в истории крещенская молитва в Киево-Печерской лавре, которую проведет глава ПЦУ митрополит Епифаний. На мероприятии присутствующих просят соблюдать ряд предосторожностей в связи с военным положением в стране.