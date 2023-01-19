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Крещение Господне-2023: что категорически запрещено делать в этот праздник

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Крещение Господне отмечается в Украине 19 января
Крещение Господне отмечается в Украине 19 января. Фото ukrinform.ua

В большой праздник наши предки не рукодельничали и не ссорились

Согласно церковному календарю на январь 2023 год, в этот четверг христиане восточного обряда отмечают большой православный, последний праздник рождественского цикла – Крещение Господне, Иордан или Богоявление Господне.

19 января верующие идут в храмы на праздничную молитву, а затем освящают воду. Наши предки верили, что в этот день освященная вода имеет целебные свойства. Ее пили каждый день, стараясь уберечься от всяких болезней.

Отметим, что отсюда пришла традиция купания в проруби на Крещение. Верующие считают, что таким образом можно очиститься от грехов, однако ранее ПЦУ уже развеяла этот миф.

Что нельзя делать на Крещение Господне 19 января

  • Заниматься тяжелым физическим трудом и работой по дому — уборкой, стиркой.
  • Рукодельничать — вязать, шить, вышивать.
  • Пользоваться острыми предметами (ножами, ножницами), чтобы не "отрезать" свою судьбу.
  • Плакать, ругаться, ссориться, ввязываться в конфликты.
  • Одалживать деньги — иначе весь год пройдет в безденежье.
  • Оставлять обувь за порогом дома — к болезни.
  • Набирать воду для освящения или уже освященную с плохими мыслями.
  • Распивать спиртные напитки.

Напомним, в 2023 году впервые в истории глава ПЦУ митрополит Епифаний проведет крещенскую молитву в Киево-Печерской лавре. Сообщается, что все меры безопасности и ограничения, которые необходимы в период военного положения, будут соблюдены.

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#Праздники #Запреты #Крещение Господне