Крещение Господне-2023: что категорически запрещено делать в этот праздник

В большой праздник наши предки не рукодельничали и не ссорились

Согласно церковному календарю на январь 2023 год, в этот четверг христиане восточного обряда отмечают большой православный, последний праздник рождественского цикла – Крещение Господне, Иордан или Богоявление Господне.

19 января верующие идут в храмы на праздничную молитву, а затем освящают воду. Наши предки верили, что в этот день освященная вода имеет целебные свойства. Ее пили каждый день, стараясь уберечься от всяких болезней.

Отметим, что отсюда пришла традиция купания в проруби на Крещение. Верующие считают, что таким образом можно очиститься от грехов, однако ранее ПЦУ уже развеяла этот миф.

Что нельзя делать на Крещение Господне 19 января

Заниматься тяжелым физическим трудом и работой по дому — уборкой, стиркой.

Рукодельничать — вязать, шить, вышивать.

Пользоваться острыми предметами (ножами, ножницами), чтобы не "отрезать" свою судьбу.

Плакать, ругаться, ссориться, ввязываться в конфликты.

Одалживать деньги — иначе весь год пройдет в безденежье.

Оставлять обувь за порогом дома — к болезни.

Набирать воду для освящения или уже освященную с плохими мыслями.

Распивать спиртные напитки.

Напомним, в 2023 году впервые в истории глава ПЦУ митрополит Епифаний проведет крещенскую молитву в Киево-Печерской лавре. Сообщается, что все меры безопасности и ограничения, которые необходимы в период военного положения, будут соблюдены.