В Киево-Печерской лавре на Крещение пройдет богослужение митрополита ПЦ Епифания: когда и где смотреть (видео)

Литургия начнется в 9:00 в четверг

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний отслужит литургию по случаю праздника Крещения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Это будет уже второй праздничной службой ПЦУ в лавре.

На странице ПЦУ в Twitter пригласили верующих присоединится к общей молитве.

"Хорошая новость по случаю великого светлого праздника: торжественное богослужение по случаю праздника Богоявления, Крещения Господня, Блаженнейший Митрополит Епифаний совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Присоединяйтесь к общей молитве!", — говорится в сообщении.

Богослужение начнется в четверг, 19 января, в 09:00, а следить за ним вы сможете на этой странице "Телеграфа". В прямом эфире литургию будет транслировать "Суспільне".

Напомним, 5 января главные храмы Киево-Печерской Лавры вернули от УПЦ МП государству. Уже 7 января произошло историческое событие — Епифаний провел рождественское богослужение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ПЦУ объяснили, почему не стоит нырять в прорубь на Крещение.