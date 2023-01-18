У Києво-Печерській лаврі на Водохреща пройде богослужіння митрополита ПЦ Єпіфанія: коли і де дивитись (відео)

Літургія розпочнеться о 9:00 у четвер

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Єпіфаній відправить літургію з нагоди свята Водохреща в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Це буде вже другою святковою службою ПЦУ у лаврі.

На сторінці ПЦУ у Twitter запросили віруючих приєднатися до спільної молитви.

"Хороша новина з нагоди великого світлого свята: урочисте богослужіння з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господнього, Блаженніший Митрополит Єпифаній здійснить в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Приєднуйтесь до спільної молитви!", — йдеться у повідомленні.

Богослужіння розпочнеться у четвер, 19 січня, о 09:00, а слідкувати за ним ви зможете на цій сторінці "Телеграфа". У прямому ефірі літургію транслюватиме "Суспільне".

Нагадаємо, 5 січня головні храми Києво-Печерської Лаври повернули від УПЦ МП державі. Вже 7 січня відбулася історична подія – Єпіфаній провів різдвяне богослужіння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ПЦУ пояснили, чому не варто пірнати в ополонку на Водохреща.