Крещение-2023: подборка душевных поздравлений и ярких картинок к празднику
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В этот светлый праздник не забудьте порадовать близких теплым поздравлением
В четверг, 19 января 2023 года, православные в Украине отмечают по юлианскому календарю большой церковный праздник — Крещение Господне. Эта дата посвящена событию, когда был окрещен Иисус Христос в реке Иордан Иоанном Крестителем. В день Богоявления считается, что вода обладает уникальными целебными свойствами. В храмах 19 января традиционно проходят торжественные службы, важная часть которых — освящение воды.
"Телеграф" публикует подборку красочных открыток на праздник Крещения Христового. Вы можете загрузить понравившеюся картинку и отправить в любом доступном мессенджере своим родным, друзьям и коллегам. Выбирайте праздничное поздравление на любой вкус. Если хочется порадовать близких особенным пожеланием, то кроме открытки можно отправить душевное стихотворение-поздравление. Некоторым понравится идея с музыкальной открыткой на Крещение 19 января. Обязательно пожелайте адресату здоровья, мира и божьей ласки!
Поздравление на Крещение Господне в стихах
Пусть с морозом снежным к вам
Счастье спустится к ногам.
И в Крещение Господне
Укрепляется здоровье.
Пусть омоются невзгоды,
Все печали и тревоги.
И хранит вас ночь и день
Ангелочка, верно, тень.
Пусть Крещение Господне
Радость в сердце принесет,
Пусть тебя очистят воды,
Счастье в дом твой пусть войдет.
Пусть вода крещенская
Вам здоровье даст,
И за всё хорошее
Пусть Господь воздаст.
Укрепляйтесь верою,
Верьте в Божью волю.
Пусть пошлет вам легкую,
Радостную долю.
С праздником Крещения!
Счастья вам, добра
И, конечно, чистого
Божьего тепла.
В праздник Крещенья святою водицей
Каждому в доме нужно умыться!
Очистит она пусть и душу, и тело,
Надежду подарит и светлую веру!
Пусть праздник святой наполняет ваш дом
Уютом, любовью, теплом и добром,
Святая вода Вам пусть силы придаст,
А я поздравляю с Крещением вас!
В день Крещения январский
Пусть студеная вода
Смоет горести, печали
И проблемы навсегда!
Что бы в жизни ни случилось,
Пусть Господь тебя хранит,
Счастьем, бодростью, здоровьем
В этот праздник наградит!
В Крещение желаю вам
Спокойствия и мира,
Водой святой чтоб навсегда
Все беды ваши смыло,
Здоровья крепкого сполна,
В душе жила чтоб доброта,
Всегда любовью и теплом
Наполнен будет пусть ваш дом!
Открытки на Крещение 19 января
Красивые поздравления с Крещением (видео)
Ранее "Телеграф" сообщал, что впервые глава ПЦУ митрополит Епифаний возглавит крещенскую молитву в Киево-Печерской лавре, которая состоится 19 января в 9:00. Это событие точно войдет в историю.