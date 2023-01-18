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Крещение-2023: подборка душевных поздравлений и ярких картинок к празднику

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Крещение Господне отмечают 19 января Новость обновлена 18 января 2023, 18:28
Крещение Господне отмечают 19 января. Фото Unian.net

В этот светлый праздник не забудьте порадовать близких теплым поздравлением

В четверг, 19 января 2023 года, православные в Украине отмечают по юлианскому календарю большой церковный праздник — Крещение Господне. Эта дата посвящена событию, когда был окрещен Иисус Христос в реке Иордан Иоанном Крестителем. В день Богоявления считается, что вода обладает уникальными целебными свойствами. В храмах 19 января традиционно проходят торжественные службы, важная часть которых — освящение воды.

"Телеграф" публикует подборку красочных открыток на праздник Крещения Христового. Вы можете загрузить понравившеюся картинку и отправить в любом доступном мессенджере своим родным, друзьям и коллегам. Выбирайте праздничное поздравление на любой вкус. Если хочется порадовать близких особенным пожеланием, то кроме открытки можно отправить душевное стихотворение-поздравление. Некоторым понравится идея с музыкальной открыткой на Крещение 19 января. Обязательно пожелайте адресату здоровья, мира и божьей ласки!

Поздравление на Крещение Господне в стихах

Пусть с морозом снежным к вам

Счастье спустится к ногам.

И в Крещение Господне

Укрепляется здоровье.

Пусть омоются невзгоды,

Все печали и тревоги.

И хранит вас ночь и день

Ангелочка, верно, тень.

Пусть Крещение Господне

Радость в сердце принесет,

Пусть тебя очистят воды,

Счастье в дом твой пусть войдет.

Пусть вода крещенская

Вам здоровье даст,

И за всё хорошее

Пусть Господь воздаст.

Укрепляйтесь верою,

Верьте в Божью волю.

Пусть пошлет вам легкую,

Радостную долю.

С праздником Крещения!

Счастья вам, добра

И, конечно, чистого

Божьего тепла.

В праздник Крещенья святою водицей

Каждому в доме нужно умыться!

Очистит она пусть и душу, и тело,

Надежду подарит и светлую веру!

Пусть праздник святой наполняет ваш дом

Уютом, любовью, теплом и добром,

Святая вода Вам пусть силы придаст,

А я поздравляю с Крещением вас!

В день Крещения январский

Пусть студеная вода

Смоет горести, печали

И проблемы навсегда!

Что бы в жизни ни случилось,

Пусть Господь тебя хранит,

Счастьем, бодростью, здоровьем

В этот праздник наградит!

В Крещение желаю вам

Спокойствия и мира,

Водой святой чтоб навсегда

Все беды ваши смыло,

Здоровья крепкого сполна,

В душе жила чтоб доброта,

Всегда любовью и теплом

Наполнен будет пусть ваш дом!

Открытки на Крещение 19 января

С Крещением Господним
С Крещением Господним стих
С Крещением Господним стихотворение

Красивые поздравления с Крещением (видео)

Ранее "Телеграф" сообщал, что впервые глава ПЦУ митрополит Епифаний возглавит крещенскую молитву в Киево-Печерской лавре, которая состоится 19 января в 9:00. Это событие точно войдет в историю.

Теги:
#Поздравления #Крещение #Открытки #Крещение Господне #Привітання