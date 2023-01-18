Крещение-2023: подборка душевных поздравлений и ярких картинок к празднику

В этот светлый праздник не забудьте порадовать близких теплым поздравлением

В четверг, 19 января 2023 года, православные в Украине отмечают по юлианскому календарю большой церковный праздник — Крещение Господне. Эта дата посвящена событию, когда был окрещен Иисус Христос в реке Иордан Иоанном Крестителем. В день Богоявления считается, что вода обладает уникальными целебными свойствами. В храмах 19 января традиционно проходят торжественные службы, важная часть которых — освящение воды.

"Телеграф" публикует подборку красочных открыток на праздник Крещения Христового. Вы можете загрузить понравившеюся картинку и отправить в любом доступном мессенджере своим родным, друзьям и коллегам. Выбирайте праздничное поздравление на любой вкус. Если хочется порадовать близких особенным пожеланием, то кроме открытки можно отправить душевное стихотворение-поздравление. Некоторым понравится идея с музыкальной открыткой на Крещение 19 января. Обязательно пожелайте адресату здоровья, мира и божьей ласки!

Поздравление на Крещение Господне в стихах

Пусть с морозом снежным к вам Счастье спустится к ногам. И в Крещение Господне Укрепляется здоровье. Пусть омоются невзгоды, Все печали и тревоги. И хранит вас ночь и день Ангелочка, верно, тень.

Пусть Крещение Господне Радость в сердце принесет, Пусть тебя очистят воды, Счастье в дом твой пусть войдет.

Пусть вода крещенская Вам здоровье даст, И за всё хорошее Пусть Господь воздаст. Укрепляйтесь верою, Верьте в Божью волю. Пусть пошлет вам легкую, Радостную долю. С праздником Крещения! Счастья вам, добра И, конечно, чистого Божьего тепла.

В праздник Крещенья святою водицей Каждому в доме нужно умыться! Очистит она пусть и душу, и тело, Надежду подарит и светлую веру! Пусть праздник святой наполняет ваш дом Уютом, любовью, теплом и добром, Святая вода Вам пусть силы придаст, А я поздравляю с Крещением вас!

В день Крещения январский Пусть студеная вода Смоет горести, печали И проблемы навсегда! Что бы в жизни ни случилось, Пусть Господь тебя хранит, Счастьем, бодростью, здоровьем В этот праздник наградит!

В Крещение желаю вам Спокойствия и мира, Водой святой чтоб навсегда Все беды ваши смыло, Здоровья крепкого сполна, В душе жила чтоб доброта, Всегда любовью и теплом Наполнен будет пусть ваш дом!

Открытки на Крещение 19 января

Красивые поздравления с Крещением (видео)

Ранее "Телеграф" сообщал, что впервые глава ПЦУ митрополит Епифаний возглавит крещенскую молитву в Киево-Печерской лавре, которая состоится 19 января в 9:00. Это событие точно войдет в историю.