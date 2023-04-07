ПЦУ провела літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври: серед прихожан помітили Порошенка (відео)

До літургії могли долучитися всі охочі

На одне з найбільших православних свят церковного календаря — Благовіщення Пресвятої Богородиці, Православна церква України вперше провела літургію у приміщенні Успенського собору Києво-Печерської Лаври, звідки наприкінці березня виселили священнослужителів УПЦ МП. На богослужінні помітили колишнього президента України Петра Порошенка з дружиною.

Як повідомляє Telegram-канал Nexta, журналісти якого були присутні на літургії, церковний захід розпочався рівно о 9-ій ранку і тривав трохи більше двох годин. Долучитися до богослужіння мали змогу усі охочі.

Присутні моляться за захисників Збройних сил, за швидку перемогу України над окупаційною російською навалою та за мирних жителів нашої держави.

Нагадаємо, що 9 квітня, у свято Вербної неділі божественну літургію у Трапезному храмі святих Антонія та Феодосія Києво-Печерської лаври завершить предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Єпіфаній. Усіх охочих вірян закликають долучитися до молитви за український народ.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як у стінах Києво-Печерської лаври проходило богослужіння на честь Різдва Христового за участі митрополита Єпіфанія.