Історичний момент. Які громади українських православних вже відмовились від УПЦ МП

Церковний бум триває, перед великодніми святами було декілька гучних випадків переходів до ПЦУ

Протягом останніх тижнів в Україні пришвидшилися процеси переходів громад церков УПЦ МП до Православної Церкви України (ПЦУ). Перші молитви українською вже пролунали у низці храмів Вінницької області, минулого тижня відмовилися від УПЦ МП у їхньому головному храмі у Львові.

У ці хвилини відбувається процес переходу у Кам’янці-Подільському, де вже три дні віряни УПЦ МП перешкоджають повному переходу. Розповідаємо про ці події детальніше.

Скільки церков вже перейшли до ПЦУ

Від початку повномасштабної війни до кінця 2022 року до ПЦУ перейшло 214 релігійних громад, а з початку 2023 року — ще 63 громади.

Таку інформацію наводить сервіс моніторингу реєстраційних даних Опендатабот.

Мапа громад, які перейшли до ПЦУ

Майже третина з тих, хто перейшов цього року, знаходиться на Київщині — це 20 церков. Серед лідерів Вінниччина та Хмельниччина — по 10 релігійних установ від початку року.

В Україні залишається 8505 церков, що підпорядковуються УПЦ МП. В "Опендатабот" звернули увагу, що перехід до ПЦУ відбувається, повільно, проте протягом останніх тижнів та цих вихідних ситуація пришвидшилася.

УПЦ-пад на Хмельниччині після побиття воїна

Після того, як у храмі УПЦ МП обласного центру на Хмельниччині священники побили військового (він поцікавився, скільки ще українців має загинути, щоб люди припинили ходити до УПЦ МП), громади області почали масово переходити до ПЦУ.

Першим став Свято-Покровський кафедральний собор (той, де побили військового), громада погодилась перереєструвати храм до ПЦУ. А вже у неділю, 9 квітня, там відбулося перше святкове богослужіння українською мовою та освячення верби, передає "Суспільне".

Далі, 9 квітня, місцеві жителі проголосували за перехід двох храмів у Нетішині. Йдеться про собор "Неопалима купина" та церкву Святої Параскеви.

До ПЦУ перейшли або вирішили перейти громади Старокостянтинова, Кам'янця-Подільського та Шепетівки.

Сутички у Кам'янці-Подільському

У Кам'янці-Подільському вже кілька днів підряд УПЦ МП відмовляються покидати храм

Тут священники УПЦ МП вже декілька днів підряд відмовляються віддавати ключі від собору Олександра Невського, який є головним православним собором. Парафіяни влаштовують хресні ходи, взяли церкву в кільце, між ними відбуваються сутички

Священники УПЦ МП кажуть про спроби захоплення від ПЦУ, хоча громада міста проголосувала за перехід храму до ПЦУ ще 8 квітня. Прихильники УПЦ МП не пускають туди ревізійну комісію

У понеділок, 10 квітня, дві сотні парафіян УПЦ МП блокують вхід до собору і не дають зайти у храм людям, що вимагають переходу собору до ПЦУ. Вони принесли український прапор та співають молитви. Подекуди між парафіянами виникають сутички.

У Рівненській обл. взагалі заборонили УПЦ МП

Рівненська облрада на позачерговій сесії 10 квітня проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на Рівненщині та скасувала рішення своїх попередників, що стосуються її діяльності.

Це означає, що скасовано низку статутів релігійних громад, а також передачу їм в користування церков та монастирів. В УПЦ МП теж не планують здаватися і кажуть, що церкви покидати не планують.

У самому Рівному припинили право користування земельними ділянками для УПЦ МП.

Львів та область

У Львові 5 квітня парафіяни Свято-Георгіївського кафедрального собору УПЦ МП проголосували за перехід до ПЦУ. Відтепер храм називатиметься на честь Святого Юрія Переможця.

Переходу до ПЦУ намагалися перешкоджати невідомі молодики. Однак, в храмі вже відбулося перше богослужіння українською мовою, а в неділю віряни ПЦУ вже посвятили там вербу.

6 квітня у Сихівському районі Львова знесли незаконно зведену церкву-кіоск УПЦ МП. Після чого мер міста Андрій Садовий в Telegram заявив, що УПЦ МП припинила своє існування у Львові.

У Трускавці 10 квітня парафія церкви святого Іллі подала звернення про прийняття до ПЦУ, таке рішення ухвалили 9 квітня на зборах релігійної громади.

У Бориславі 8 квітня опечатали храм Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ МП. Міська рада вирішила ухвалити таке рішення після того, яка громада звернулась до духовенства і парафіян з пропозицією перейти до ПЦУ, але частина з них відмовилась.

Вінничина: церкви, що перейшли до ПЦУ, зараз переповнені

У Вінницькі обл. ще чотири громади приєдналися до ПЦУ, передає "Укрінформ". Це:

три громади у Жмеринському районі,

одну у Вінницькому.

Перші літургії українською мовою відбулися у храмі Архістратига Божого Михаїла с. Довгополівка Вінницького району, у храмі Чуда Архістратига Божого Михаїла у селі Лопатинці Жмеринського району та в храмі Святого Апостола Іоанна Богослова села Рів Жмеринського району.

У с. Грабівці були протистояння вірян та священників УПЦ МП, які перешкоджали парафіянам звершувати богослужіння у церкві. Але віряни ПЦУ зуміли відстояти свої права.

Українська мова звучить тепер під час служби у Покровському храмі с. Саїнка Могилів-Подільського району та храмі Святого Димитрія Солунського с. Селище Гніванської громади, передає "20 хвилин". Місцеве видання повідомило, що До церкви, які перейшли до ПЦУ, нині переповнені вірянами. Вони зробили свій вибір усвідомлено.

Перша служба у с. Саїнка, 6 квітня

"Храм був переповнений вірянами, які вперше молилися у своїй церкві рідною мовою. Під час Молебню були проголошені молитви за Україну і перемогу українського війська", — йдеться на сторінці Вінницько-Барської єпархії ПЦУ.

На Житомирщині довелось зрізати замок

В Іршанську на Житомирщині 8 квітня понад пів тисячі жителів громади зібралися біля Свято-Покровського храму, щоб отримати ключі від церкви, яка переходить до ПЦУ, передає "Суспільне".

Віряни зірвали замок на Житомирщині, де священник закрив храм від ПЦУ

Раніше громада і настоятель підписали угоду про те, що він передасть ключі. Але священник УПЦ МП відмовився переходити та попри договір ключі сховав. Тому громада на чолі зі священником ПЦУ увійшла в храм, просто зрізавши замок на дверях. Звідти зникли необхідні для проведення богослужіння речі громади.

Черкащина

У селі Мала Севастянівка на Черкащині громада храму Покрови Пресвятої Богородиці 8 квітня вирішила перейти до ПЦУ. Таку ініціативу підтримали 110 парафіян.

Село Мала Севастянівка

Це — не повний список, а лише деякі приклади тенденції, яка має історичний характер. Своїм шансом перейти до ПЦУ скористалися також на Кіровоградщині — там минулої п’ятниці у церкві с. Розумівка вперше за 20 років молились українською мовою.

На жаль, сутички при переході громад до ПЦУ, іноді супроводжуються трагічними випадками. Так, 8 квітня у селі Липовець на Київщині під час штовханини біля храму між парафіянами УПЦ МП та ПЦУ помер 61-річний дідусь. Парафіянин Православної церкви України мав тяжку хворобу серця і помер від серцевого нападу. Громада прийняла рішення про перехід храму в підпорядкування ПЦУ, але священник УПЦ МП перешкоджали їхньому доступу до храму.

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