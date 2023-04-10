Ситуація розжарюється: у Кам'янці-Подільському парафіяні ПЦУ та УПЦ МП вийшли один проти одного (відео)

Третій день віруючі намагаються відстояти свої права

У Кам’янці-Подільському Хмельницької області вже понад дві доби продовжуються сутички біля собору Олександра Невського. Представники УПЦ МП, як і у випадку з Лаврою, не хочуть виїжджати із храму. При цьому громада проголосувала про перехід до ПЦУ.

Нагадаємо, як пише "Українська правда", 9 квітня біля собору Олександра Невського відбулися сутички.

Учасники зборів, які проголосували 8 квітня за перехід храму з УПЦ МП до ПЦУ, почали розгортати намети. Їхніми головними вимогами є допуск ревізійної комісії до храму, щоб провести інвентаризацію та взяти ключі від собору. Проте священики МП не поспішають пускати туди комісію.

Станом на 19:30, 9 квітня, біля собору зібралося понад 1000 осіб, які за перехід церкви до ПЦУ. Понад 500 віруючих, які підтримують МП, оточили храм і не пускають їх.

Водночас, в УПЦ МП заявили про спробу силового захоплення кафедрального собору святого Олександра Невського у Кам’янці-Подільському. 9 квітня Митрополит Феодор звернувся до поліції з цього приводу.

Сьогодні, 10 квітня, протистояння продовжуються. Віряни ПЦУ знову збираються на чергову акцію проти перебування УПЦ МП у Соборі.

На свіжих відео можна побачити деякі сутички між парафіянами.

Місцеві паблики повідомляють, що поки одні Віруючі звершують Хресний хід навколо собору, інші моляться в ньому.

До храму приходить дедалі більше людей. Також можна побачити і небайдужу молодь. Тінейджери просять піти УПЦ МП із собору.

Деякі інтернет-пабліки стверджують, що храм нібито незабаром можуть спробувати взяти штурмом. Також є інформація, що протестувальники зібралися біля іншої церкви УПЦ у місті, церкви Георгія Побідоносця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що парафіяни у Хмельницькому виступили за перехід до ПЦУ. Це сталося після скандалу зі побиттям військового представником УПЦ МП.