Фанатку УПЦ МП, яка кричала під Лаврою, забрали до СБУ: відео

Жінка відзначилася одіозними заявами

Активну фанатку УПЦ МП Вікторію Кохановську, яку називають професійною провокаторкою, забрали на допит в СБУ. Жінка відзначилася під час мітингів прихильників УПЦ МП під Києво-Печерською лаврою.

Як йдеться в опублікованій повістці на виклик, жінка проходить як свідок у кримінальній справі. Її допитуватимуть у Києві. Як повідомляє видання "СПЖ", активістку забрали просто з Києво-Печерської лаври, де вона постійно перебуває останнім часом. Про яку саме справу йдеться — невідомо.

Нагадаємо, що Кохановська є фігуранткою бази даних "Миротворець", де наголошується, що її матеріали публікують і в РПЦ. Зокрема, на сайті російської православної церкви публікували коментар активістки про "утиски УПЦ МП". Як йдеться на сайті "Миротворця", жінка здійснює пропаганду "русского міра" в Україні під виглядом релігійної діяльності.

"Також є керівником навколоцерковної структури УПЦ (МП) "Сестринство" (офіційно ГО "Жіноча сила України") та представником підконтрольного УПЦ ЗМІ "Спілка православних журналістів", який висвітлює інформацію в інтересах РПЦ. Деструктивні матеріали В.Кохановської розміщуються на "СПЖ", "Перший Козацький", а також на офіційному сайті РПЦ (patriarhia.ru)", — йдеться у статті.