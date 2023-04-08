"Брехуни та лицеміри": Ломаченко знову "наїхав" на противників УПЦ МП

На цей раз Василь поділився віршем

Ексчемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) продовжує підігравати російській пропаганді, активно підтримуючи так званий московський патріархат.

Цього разу уславлений боксер у себе в Instagram опублікував відео із віршем на підтримку УПЦ МП. У даному тексті українців, які підтримують виселення ченців із Київсько-Печерської лаври, називають "біснуватими", а також "брехунами" та "лицемірами", а їх правителя — "ляльководом". Автором "твору" виступає так звана Ольга Православна.

Ломаченко розмістив вірш Ольги Православної у себе в соцмережах

Василь часто публікує пости на підтримку УПЦ МП. Наприклад, нещодавно боксер закликав молитися за ворогів. Крім того, він висміював противників московського патріархату, а нещодавно у контексті виселення ченців із Києво-Печерської лаври виклав фото з нацистами. Також він критикував президента України Володимира Зеленського, який не прийняв членів синоду УПЦ.

Нагадаємо, Ломаченко вже 20 травня проведе бій за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі проти американця Девіна Хейні. До речі, букмекери не на боці українця.