"Лжецы и лицемеры": Ломаченко вновь "наехал" на противников УПЦ МП

На этот раз Василий поделился стихом

Экс-чемпион мира по боксу в трех весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) продолжает подыгрывать российской пропаганде, активно поддерживая так называемый московский патриархат.

На этот раз прославленный боксер у себя в Instagram опубликовал видео со стихом в поддержку УПЦ МП. В данном тексте украинцев, которые поддерживают выселение монахов из Киеве-Печерской лавры, называют "бесноватыми", а также "лжецами" и "лицемерами", а их правителя — "кукловодом". Автором "произведения" выступает так называемая Ольга Православная.

Ломаченко разместил стих Ольги Православной у себя в соцсетях

Василий частенько публикует посты в поддержку УПЦ МП. К примеру, недавно боксер призвал молиться за врагов. Кроме того, он высмеивал противников московского патриархата, а недавно в контексте выселения монахов из Киево-Печерской лавры выложил фото с нацистами. Также он критиковал президента Украины Владимира Зеленского, который не принял членов синода УПЦ.

Напомним, Ломаченко уже 20 мая проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против американца Девина Хейни. К слову, букмекеры не на стороне украинца.