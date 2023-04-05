Ломаченко призвал молиться за врагов (видео)

Боксер продолжает поддерживать УПЦ МП

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) в очередной раз опубликовал неоднозначное видео.

У себя в Instagram спортсмен разместил фрагмент интервью со старцем Фаддеем Витовницким. На видео архимандрит, который скончался в 2003 году, рассказывает, как надо поступать со своими врагами, в частности он призывал молиться за них.

"Хочет, не хочет – человек должен молиться за врагов, за тех кто нас не любит, кто обременен злыми мыслями к нам. Мы должны молиться за них и желать им много добра. Хочешь или нет, а человек должен освободиться от зла", – рассказывал священник.

К слову, все свои последние видео Ломаченко скрыл от украинцев. А вот поклонники "русского мира" с других стран и пользователи из рф массово восхищаются не спортивным контентом от боксера. Накануне Loma вновь поддержал УПЦ МП в связи с выселением монахов из Киево-Печерской лавры.

Отметим, 20 мая Василий проведет чемпионский бой против американца Девина Хейни. Накануне представитель США публично унизил украинца.