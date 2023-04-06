Ломаченко опубликовал видео про "духовно-больных" протестующих у Лавры, которых "можно только пожалеть"

Боксер подыграл российской пропаганде

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко уже не в первый раз оскандалился публикацией ролика в духе российской пропаганды — на этот раз о протестующих украинцах у Киево-Печерской лавры.

На своей странице в Instagram боксер поделился видео украинского "Союза православных журналистов" (СПЖ), где в пророссийском ключе подаются протесты у монастыря.

На нем сперва можно услышать митрополита ПЦУ Епифания, где он заявляет, что поклонники "русского мира" стремятся защищать идеологию, что привела в дом украинцев страдания и испытания войной, а после этого публикуются кадры с противниками УПЦ МП, среди которых есть граждане, которые кривляются.

"Можно ли назвать этих людей теми, кто ведет духовную брань? Очевидно, нет. Те, кто сейчас пикетируют Лавру, – духовно больные люди. Их можно только пожалеть", – оскорбительно говорится в ролике.

Пост Ломаченко поддержали пророссийски настроенные посетители, которые вылили оскорбления в адрес украинцев. Среди прочих досталось и коллеге-соотечественнику боксера Александру Усика, занявшему четко проукраинскую позицию.

Напомним, что Ломаченко уже несколько месяцев скрывает видео в Instagram от украинцев. Это позволяет поклонникам "русского мира" в разных странах и подписчикам из рф одобрительно оценивать публикации боксера. Ранее тот снова поддержал УПЦ МП в ситуации с выселением монахов из Киеве-Печерской лавры.

20 мая 2023 года легковес проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира против американца Девина Хейни. Перед этим его соперник на камеры унизил украинца.