Ломаченко опублікував відео про "духовно-хворих" протестувальників у Лаври, яких "можна лише пошкодувати"

Боксер підіграв російській пропаганді

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко вже не вперше оскандалився публікацією ролика в дусі російської пропаганди — цього разу про українців, які протестують біля Києво-Печерської лаври.

На своїй сторінці в Instagram боксер поділився відео українського "Союзу православних журналістів" (СПЖ), де в проросійському ключі подаються протести біля монастиря.

На ньому спершу можна почути митрополита ПЦУ Єпіфанія, де він заявляє, що шанувальники "російського миру" прагнуть захищати ідеологію, що привела в дім українців страждання та випробування війною, а після цього публікуються кадри із противниками УПЦ МП, серед яких є громадяни, що кривляються.

"Чи можна назвати цих людей тими, хто веде духовну лайку? Очевидно, ні. Ті, хто зараз пікетують Лавру, – духовно хворі люди. Їх можна лише пошкодувати", – образливо йдеться в ролику.

Пост Ломаченка підтримали проросійськи налаштовані відвідувачі, які вилили образи на адресу українців. Серед інших дісталося й колезі-співвітчизнику боксера Олександру Усику, який став на чітко проукраїнську позицію.

Нагадаємо, що Ломаченко вже кілька місяців приховує відео в Instagram від українців. Це дозволяє шанувальникам "російського миру" в різних країнах та підписникам з рф схвально оцінювати публікації боксера. Раніше той знову підтримав УПЦ МП в ситуації з виселенням ченців із Київсько-Печерської лаври.

20 травня 2023 року легковаговик проведе бій за титул абсолютного чемпіона світу проти американця Девіна Хейні. Перед цим його суперник на камери принизив українця.